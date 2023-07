Oud-Ajacied Timber krijgt opvallende vraag op kinderpersconferntie: 'We praten hier niet over Ajax'

Quinten Timber en Alireza Jahanbakhsh waren zondagmiddag tijdens de Open Dag van Feyenoord aanwezig bij de kinderpersconferentie. De jongste supporters van Feyenoord konden het tweetal vragen stellen en die waren niet altijd even makkelijk te beantwoorden.

Jahanbakhsh en Timber kregen van een aanwezige uit de zaal de vraag of ze naar Ajax zouden gaan, mochten ze door de Amsterdamse club gescout worden. Vooral voor Timber lag deze vraag gevoelig, aangezien hij in het verleden vanuit de Feyenoord-jeugd de overstap maakte naar Ajax. Via FC Utrecht kwam de middenvelder vorige zomer weer terug bij Feyenoord.

"Dat is een vraag voor Alireza", zegt een lachende Timber direct. Jahanbakhsh geeft aan een jonge Feyenoorder aan dat een stap naar de Amsterdammers er wat hem betreft in ieder geval niet in zou zitten: "Ik zou het nooit doen, tuurlijk niet. Nee, dat kan toch niet, hè?", lacht de buitenspeler, die in het verleden in Nederland onder meer uitkwam voor AZ. Vervolgens neemt Timber nog wel snel even het woord als er een volgend onderwerp ter sprake komt: "We praten hier niet over Ajax."