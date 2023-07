Oud-Heraclied moet wegens hartproblemen vertrekken uit Ligue 1

Voormalig-Heracles Almelo speler Noah Fadiga moet noodgedwongen vertrekken bij Stade Brest. Er is bij de verdediger een onregelmatige hartslag geconstateerd, waardoor hij door de strenge regelgeving van de Ligue 1 transfervrij is.

Dat maakt de verdediger maandagmiddag bekend op zijn eigen Instagram-pagina. Fadiga onderging bij zijn werkgever Stade Brest na afloop van het vorige seizoen een aantal medische tests. Bij de oud-speler van Heracles Almelo werd daar een onregelmatige hartslag vastgelegd. Fadiga heeft de toestemming om zijn loopbaan als voetballer zonder enig risico voort te zetten, maar moet wel vertrekken bij zijn club.

Een speler die hartproblemen heeft kan wegens de strenge regelgeving van de Franse voetbalbond niet uitkomen in de Ligue 1 of een andere competitie. Zijn licentie om in Frankrijk te voetballen is ingetrokken, waardoor Fadiga op zoek moet naar een nieuwe club. De in Senegal geboren voetballer speelde dit seizoen 21 wedstrijden en kwam één keer tot scoren namens Stade Brest.