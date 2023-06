'Willems legt aanbod Groningen naast zich neer en blijft actief in Eredivisie'

Jetro Willems blijft actief in de Eredivisie. Volgens Voetbal International gaat Keuken Kampioen Divisie-kampioen Heracles Almelo aan de haal met de linksback. Willems was na zijn vertrek bij het gedegradeerde FC Groningen transfervrij op te halen.

Willems vertrok eind februari naar Groningen met als missie om de club in de Eredivisie te houden. De 29-jarige verdediger tekende voor een half seizoen en liet daarin een prima indruk achter. Mede daardoor wilde de Trots van het Noorden graag door met Willems. Desondanks kiest de oud-speler van onder meer Sparta en PSV voor een avontuur bij Heracles.

De deal met de Almeloërs is nog niet helemaal rond, maar volgens VI komt dat naar alle waarschijnlijkheid wel in orde. Naast Willems gaat Heracles ook zaken doen met FC Eindhoven-middenvelder Brian de Keersmaecker. De promovendus neemt de Belg over van Eindhoven, waar hij nog een tweejarig contract had. De Keersmaecker speelde afgelopen drie seizoenen in de Lichtstad.

Heracles presenteerde al eerder een zomeraanwinst. Rechtsback Jannes Wieckhoff kwam over van FC Sankt Pauli.