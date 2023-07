Özcan Akyol maakt gehakt van voormalig Ajacied en Oranje-international: 'Wat voor mafketel ben je als je denkt dat dit stoer is?'

Ryan Babel heeft geen indruk gemaakt op Özcan Akyol. De voormalig speler van onder meer Ajax en Liverpool keerde begin 2020 nog even terug in Amsterdam voor een derde periode in de Johan Cruijff ArenA, maar verdween nadien naar de achtergrond. Voetballen doet Babel weliswaar nog in Turkije, maar hij moet het inmiddels vooral van zijn activiteiten op sociale media hebben om in de belangstelling te komen. Akyol heeft daar echter geen goed woord voor over,

Babel stond ooit te boek als één van de grootste talenten van Nederland. De aanvaller maakte in de zomer van 2007 voor bijna twintig miljoen euro de overstap naar Liverpool. Die stap bleek echter te hoog gegrepen. Babel keerde na een kort avontuur bij Hoffenheim in de zomer van 2012 alweer terug bij Ajax. Hij veroverde in Amsterdam weliswaar de landstitel, maar had daar geen belangrijk aandeel in. Babel droeg vervolgens ook nog het shirt van Kasimpasa, Al-Ain FC, Deportivo La Coruña, Besiktas, Fulham en Galatasaray. Tussendoor kende hij nog een opleving in Oranje, maar inmiddels wordt er van de voetballer Babel nog maar weinig vernomen.

Tijdens De Oranjezomer kwam de voormalig Oranje-international dan ook niet wegens zijn verrichtingen binnen, maar buiten de lijnen ter sprake. “Ryan Babel is ook zo’n jongen die op zoek is naar een carrière buiten het voetbal. Hij heeft bedacht dat hij een investeerder gaat worden en ook een soort goeroe”, vertelde Akyol donderdagavond. “Dan zie je op het internet filmpjes verschijnen waarop hij ons gaat uitleggen wat wij dom zijn en hij slim, omdat hij weet hoe hij geld moet verdienen.” Op het grote scherm wordt een video gedeeld waarin Babel zijn volgers toespreekt vanuit het vliegtuig, First Class bij Emirates om precies te zijn. Hij vertelt hoe hij het voor elkaar heeft gekregen om in die luxe naar Dubai te vliegen en hoe zijn volgers dat ook zouden kunnen bereiken.

“Dit is dus dan het hoogste wat je kunt bereiken in je leven als je naar Ryan Babel moet luisteren”, reageerde Akyol. “Wat ik vergeet te vertellen is dat hij dus allerlei panden koopt in Amsterdam bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal sociale huurwoningen. Die koopt hij op en verkoopt ze vervolgens voor commerciële prijzen, dus hij verziekt ondertussen ook nog eens de hele huizenmarkt in Nederland. Daarmee gaat hij opscheppen op internet. Dit is dan zogenaamd een voorbeeldprof. Ik heb het nooit echt gehad met voorbeeldfuncties, maar wat voor mafketel ben je als je denkt dat dit stoer is? Waarom moet je hiermee pronken? Wat levert het op?”, vroeg Akyol zich hardop af. De schrijver verbaast zich bovendien over het feit dat Babel tegen zijn volgers zegt dat zij dezelfde stappen moeten ondernemen, maar vergeet te vertellen dat hij door zijn voetballoopbaan al de nodige miljoenen op zijn bankrekening heeft staan.