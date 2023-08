Paniek slaat toe: Ihattaren accepteert nu verlies van 112.500 euro

Het lukt Mohamed Ihattaren nog altijd niet om zijn herenhuis in Vleuten te verkopen. De clubloze aanvaller, wiens contract bij Juventus vorige week werd ontbonden, heeft de vraagprijs van de woning verlaagd. Dat schrijft de website Voetballershuizen.

Toen Ihattaren zijn woning in april te koop zette, hanteerde hij een vraagprijs van 925.000 euro. Die vraagprijs werd daarna verlaagd tot 895.000 euro. Nu Juventus zijn contract heeft verscheurd, lijkt de haast toegenomen om de woning te verkopen. De vraagprijs bedraagt nu 850.000 euro. "De paniek lijkt te zijn toegeslagen", aldus Voetballershuizen.

Artikel gaat verder onder video

Mocht de woning voor die prijs verkocht worden, dan zou Ihattaren een verlies van 112.500 euro lijden. Hij werd vorig jaar immers voor 962.500 euro de eigenaar van het optrekje. Het huis stond toen te koop voor 750.000, dus Ihattaren had ruim twee ton overboden.

Het 'volledig geïsoleerde en strak afgewerkte, splinternieuwe herenhuis' herenhuis heeft een woonoppervlakte van ongeveer 190 vierkante meter en is gelegen in de woonwijk Haarzicht in Vleuten. De woning heeft 3 verdiepingen, bevat 4 slaapkamers, en 2 badkamers.

Ihattaren zette vorig jaar ook al zijn villa in Tilburg te koop voor 1,3 miljoen euro. Dat deed hij amper drie maanden nadat hij het optrekje voor drie ton minder had gekocht.