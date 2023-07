Pastoor: 'Ajax is zijn eerste liefde en dat begrijpen we heel goed'

Alex Pastoor baalt nog er nog steeds van dat Hedwiges Maduro aan de slag is gegaan bij Ajax. De assistent-trainer verliet Almere City om in Amsterdam aan de slag te gaan als rechterhand van Maurice Steijn. Pastoor had echter graag gezien dat Maduro bij de promovendus was gebleven.

Maduro liet Almere na de promotie achter zich en tekende bij Ajax een contract voor drie seizoenen. "Het is zijn eerste liefde en die stap begrijpen we heel goed", aldus Pastoor in gesprek met VoetbalPrimeur. "We waren hier bezig om hem een traject aan te bieden waarin hij de club als hoofdtrainer zou verlaten. Dat was mijn persoonlijke advies. Maar die verliefdheid is zo groot dat hij de stap gemaakt heeft. De clubs zijn er ook prima uitgekomen. Dus iedereen kan ermee leven en ik ook."

Pastoor weet dus als geen ander dat men bij Ajax de beschikking heeft over een uitstekende assistent voor Steijn, die Sparta inruilde voor een verrassend avontuur in de Johan Cruijff ArenA. "Ik denk dat Ajax een goede keuze maakt. Hij is analytisch heel sterk, dat laat hij ook regelmatig voor de televisie zien. Maar wat mij vooral enorm raakt is bevlogenheid. Hij is verliefd op voetbal en is bereid om alle tijd erin te steken om tot een goed resultaat te komen. Een op en top professional."

Het duurt overigens nog even totdat Pastoor en Maduro tegenover elkaar staan. Op zondag 12 november (14.30 uur) spelen Almere en Ajax namelijk tegen elkaar in de Eredivisie. De wedstrijd in Amsterdam staat pas op zondag 12 mei (16.45 uur) op het programma. Almere opent het nieuwe seizoen begin augustus met een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Ajax mag ook meteen voor eigen publiek aan de bak. De Amsterdammers ontvangen promovendus Heracles Almelo in de Johan Cruijff ArenA.