Peter Bosz debuteert achter gesloten deuren bij PSV met kleine oefennederlaag tegen Belgen

PSV heeft de eerste oefenwedstrijd onder leiding van Peter Bosz zaterdagmiddag verloren. De Eindhovenaren moesten op eigen veld hun meerdere erkennen in het Belgische Sint-Truiden: 1-2. Bosz gaf veel jongelingen de kans om zich te laten zien aan de nieuwe hoofdtrainer van de club.

Bosz moest het in zijn officieuze debuut nog stellen zonder de internationals. Daarnaast liet PSV weten dat Luuk de Jong nog een individueel programma afwerkt. Aanwinst Ricardo Pepi liet zijn gezicht wel zien, maar kwam nog niet in actie voor zijn nieuwe club. In de eerste helft opende Sint-Truiden de score. Joël Drommel stopte een strafschop, maar wist de rebound helaas niet te keren.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft stuurde Bosz elf andere namen het veld op. Dat resulteerde in de gelijkmaker van Anwar El Ghazi, die oog in oog met de doelman van de Belgen scoorde met een fraaie stift. Het was voor PSV echter niet voldoende om een nederlaag te voorkomen. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel, maar in de slotfase ging het alsnog mis en maakte Sint-Truiden de winnende treffer.

Namens PSV kwamen vanuit het eerste elftal onder meer Drommel, Olivier Boscagli, Jordan Teze, El Ghazi, Patrick van Aanholt en André Ramalho in actie. De komende weken wachten nog oefenwedstrijden tegen FC Blau-Weiß Linz, FC Augsburg, FC Eindhoven en Nottingham Forest. Op vrijdag 4 augustus staat de strijd om de Johan Cruijff Schaal op het programma. Feyenoord is in De Kuip de tegenstander.