Pijnlijk einde dreigt voor overbodige Sergiño Dest door plannen van FC Barcelona

Sergiño Dest is zo goed als zeker bezig aan zijn laatste weken in het shirt van FC Barcelona. De rechtervleugelverdediger komt niet voor in de plannen van trainer Xavi en mag vertrekken uit Camp Nou. Barcelona zou zelfs ver willen gaan om de ex-Ajacied deze zomer te lozen.

Barcelona is momenteel in de Verenigde Staten om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Daar geeft Xavi de rechtsback speeltijd om hem op die manier in de etalage te zetten. Volgens de Spaanse journalist Javi Miguel van AS zien de Catalanen dat als manier om van Dest af te komen. Dest speelde al tegen Arsenal en Real Madrid. In die laatste wedstrijd had hij het erg lastig tegen Vinícius Júnior.

Dest ligt nog tot medio 2025 vast in Barcelona, dat mee wil denken voor een oplossing. Hoe meer minuten hij maakt in de voorbereiding, hoe groter de kans dat hij opvalt bij andere clubs. Maar ook als er geen belangstellenden aankloppen bij de Catalanen lijkt Dest te vertrekken. Mocht er op het einde van de transferperiode geen nieuwe uitdaging zijn, dan is Barcelona van plan het contract te verscheuren.

De 22-jarige Dest brak door bij Ajax en verdiende in de zomer van 2020 een transfer naar Barcelona. Op voorspraak van Ronald Koeman betaalde Barcelona 21 miljoen euro aan de Amsterdammers. Tijdens zijn eerste seizoen speelde Dest nog veel, maar inmiddels is hij een blok aan het been van Xavi. Vorig seizoen speelde de geboren Almeerder op huurbasis bij AC Milan. Dat werd ook een weinig succesvol avontuur.