Positieve update voor Ajax in Armeense studio: transfer is aanstaande

Eduard Spertsyan is op weg naar Ajax, zo verzekert de Armeense sportjournalist Samvel Sukiasyan. In een sportprogramma van Freenews Armenia laat Sukiasyan weten dat de overstap zich in de afrondende fase bevindt.

Spertsyan moet overkomen van FK Krasnodar. Hij wordt al langere tijd met Ajax in verband gebracht en werd in januari ook nog gelinkt aan PSV. Verder meldde het Russische Championat vorige maand dat AC Milan, Fiorentina en 'een aantal Duitse teams' de komst van de aanvallende middenvelder ook wel zien zitten.

Ajax lijkt dus echter aan het langste eind te trekken. De Armeense journalist Sukiasyan kent Spertsyan persoonlijk en heeft opgevangen dat het er goed uitziet. Sukiasyan is een bekendheid in de Armeense voetbalwereld: hij heeft eigen YouTube-account (Corner Football Armenia) waarop hij veel spelers van de nationale ploeg interviewt.

Het Twitter-account HAVAQAKAN, dat in het Nederlands schrijft over Armeens voetbal, zocht na de uitspraken contact met Sukiasyan en heeft van hem bevestigd gekregen dat de transfer 'bijna rond' is: er zijn alleen nog 'een aantal kleine dingen die geregeld moeten worden'.