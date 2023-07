'PSV accepteert verlies en ziet miskoop van tien miljoen euro terugkeren naar Duitsland'

Timo Baumgartl gaat de deur bij PSV zeer snel definitief achter zich dichttrekken. De centrumverdediger vertrekt naar Schalke 04, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Dat nieuws wordt dinsdagavond gebracht door onder meer Voetbal International en het Eindhovens Dagblad.

PSV betaalde in de zomer van 2019 liefst tien miljoen euro voor Baumgartl, die destijds werd overgenomen van VfB Stuttgart. Zijn tijd in Eindhoven werd echter geen succes en PSV verhuurde de Duitser aan Union Berlin. Daar sloeg het noodlot toe voor Baumgartl. De 27-jarige voormalig jeugdinternational kreeg de diagnose teelbalkanker. Inmiddels is hij helemaal hersteld en richt hij zich weer op voetballen.

Baumgartl ligt nog tot medio 2024 vast bij PSV, dat graag af wil van zijn hoge salaris. Zodoende zijn er afspraken gemaakt met Schalke. De degradant zal snel een medische keuring uitvoeren en Baumgartl daarna aan de club binden. De afspraken tussen PSV en Schalke moeten echter eerst nog op papier worden gezet. Normaal gesproken zal Baumgartl woensdag al niet meer meedoen in het oefenduel van PSV met FC Eindhoven.