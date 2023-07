PSV biedt gefrustreerde supporters middenin oefenwedstrijd excuses aan

PSV gaat iedereen die heeft betaald voor de livestream van de oefenwedstrijd tegen FC Augsburg compenseren. De club voelt zich daartoe genoodzaakt omdat de kwaliteit van de livestream door technische problemen niet is wat het moet zijn.

Voor een bedrag van 2,99 euro is het vriendschappelijke duel met Augsburg te volgen via het streamingplatform van PSV. Supporters konden ook een zogeheten package deal aanschaffen, waarbij ze voor 4,99 euro zowel de wedstrijd tegen FC Blau-Weiss Linz als tegen Augsburg live konden volgen.

Supporters die zaterdag het duel met Augsburg probeerden te bekijken, kregen te maken met een haperende stream. Dit leidde tot de nodige frustratie onder de aanhang van de Eindhovense club. "Helaas is de kwaliteit van de livestream door technische problemen niet wat het moet zijn. We zorgen er daarom voor dat je je geld voor de wedstrijd terugkrijgt. Hierover krijg je na het weekend nog persoonlijk bericht per e-mail", aldus PSV.