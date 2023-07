PSV en Club Brugge bereiken akkoord over transfer Noa Lang

PSV heeft een akkoord bereikt met Club Brugge over de transfer van Noa Lang, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De 24-jarige aanvaller ondergaat vrijdag de medische keuring in Eindhoven, waarna hij zijn handtekening zet onder een meerjarig contract en vervolgens aansluit bij de selectie van trainer Peter Bosz.

Lang is, samen met zaakwaarnemer Ali Dursun, reeds gespot in Eindhoven. Als de buitenspeler de medische keuring doorstaat, kan hij snel worden gepresenteerd in het Philips Stadion. PSV en Club Brugge zijn naar verwachting een transfersom van ruim 12,5 miljoen euro en een goede twee miljoen euro aan bonussen overeengekomen. De Belgische club hanteerde aanvankelijk een vraagprijs van vijftien miljoen euro.

PSV maakte er deze week bij monde van technisch directeur Earnest Stewart geen geheim van Lang naar Eindhoven te willen halen. De aanvaller zelf verklapte gedurende de voorbije interlandperiode al wel oren te hebben naar een terugkeer naar de Eredivisie. Lang wil volgens bovengenoemde krant 'heel graag' samenwerken met Bosz, die bij PSV het stokje heeft overgenomen van Ruud van Nistelrooij.

Met de komst van Lang heeft PSV de definitieve opvolger van de in de winter naar Liverpool vertrokken Cody Gakpo binnen. De Oranje-international maakte in 2020 de overstap van Ajax naar Club Brugge en was in Belgische dienst goed voor 38 doelpunten en 34 assists in 125 wedstrijden. PSV gaat naast Lang op korte termijn ook Ricardo Pepi aantrekken. De Amerikaanse spits komt voor ongeveer acht miljoen euro (exclusief bonussen) over van FC Augsburg.