PSV heeft beet en maakt van Noa Lang duurste aankoop uit de clubgeschiedenis

Noa Lang mag zich vanaf vandaag officieel speler van PSV noemen. De Eindhovenaren maakten de transfer van de aanvaller zaterdagavond wereldkundig. Lang komt over van Club Brugge en heeft in het Philips Stadion zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2028.

"Het waren spannende weken, maar ik ben heel blij dat alles nu rond is. Ik ben hongerig naar prijzen en wil daarin heel belangrijk zijn voor het team", vertelt Lang op de website van PSV. Ook directeur voetbalzaken Earnest Stewart is tevreden. "Noa is een speler die past binnen onze speelstijl en onze filosofie. Zijn creativiteit, dribbelvaardigheden en doelgerichtheid maken hem een waardevolle toevoeging aan de bestaande selectie. Dat we hem zo vroeg in de voorbereiding kunnen vastleggen maakt de transfer nog beter."

Artikel gaat verder onder video

Volgens de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano betaalt PSV vijftien miljoen euro aan Club Brugge. Zodoende wordt Lang de duurste aanwinst uit de geschiedenis van de Eindhovenaren. Dat record stond tot vandaag op naam van Mateja Kezman, voor wie in 2000 omgerekend 14 miljoen euro werd betaald. Lang gaat bij PSV spelen met rugnummer zeven, dat hij overneemt van Xavi Simons. Hij gaat voortaan met rugnummer tien acteren. Lang is na Ricardo Pepi de tweede zomeraanwinst van PSV en trainer Peter Bosz.

Lang speelde in de jeugd bij Feyenoord, Besiktas, FC Nantes en Ajax. In het shirt van de Amsterdammers maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal. Een echte doorbraak in de Johan Cruijff ArenA zat er niet in en Lang werd verhuurd aan FC Twente. De afgelopen tweeënhalf jaar speelde Lang bij Club Brugge. In totaal kwam hij 125 officiële wedstrijden en werd hij twee keer kampioen. Daarnaast heeft hij inmiddels zeven interlands voor het Nederlands elftal achter zijn naam staan.