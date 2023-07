PSV houdt nóg minder geld over aan vertrek van Xavi Simons

PSV houdt volgens L'Équipe slechts vier miljoen euro over aan het vertrek van Xavi Simons. De Franse sportkrant schrijft dat de twintigjarige middenvelder en zijn management een derde van de transfersom van zes miljoen euro in eigen zak steken. Het is de verwachting dat Paris Saint-Germain de terugkeer van Simons deze maandag afrondt.

Er is het afgelopen jaar veel gezegd en geschreven over de speciale clausule in het contract van Simons bij PSV. Waar het bestaan van de clausule aanvankelijk werd ontkend, kwam later naar boven dat de middenvelder voor een bedrag van tien à twaalf miljoen euro kan terugkeren naar Paris Saint-Germain. Kortgeleden werd duidelijk dat Simons gedurende de maand juli zelfs voor zes miljoen euro de overstap naar het Parc des Princes kan maken.

Dat gaat nu ook gebeuren. Simons lichtte PSV het afgelopen weekend in over zijn keuze terug te keren naar Parijs, waarna hij het trainingskamp in Oostenrijk verliet om zijn transfer af te ronden. Naar verwachting maakt Paris Saint-Germain deze maandag de terugkeer van Simons bekend. Waarschijnlijk wordt dan ook meteen meteen bekendgemaakt dat de Oranje-international het komende seizoen op huurbasis uitkomt voor RB Leipzig.