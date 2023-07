PSV meldt akkoord: Romero heeft laatste wedstrijd in Eindhoven mogelijk al gespeeld

PSV en Racing Club zijn akkoord over een verlenging van de verhuurperiode van Maximiliano Romero. De aanvaller wordt in ieder geval tot 1 januari 2024 gestald bij de club; als er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden, wordt automatisch een optie tot koop gelicht.

Het is zodoende aannemelijk dat Romero zijn laatste wedstrijd voor PSV al heeft gespeeld. Volgens Argentijnse media is hij al akkoord over een contract tot medio 2026 bij Racing Club kan hij voor zo'n 2,5 miljoen euro vertrekken. Hij is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen op huurbasis bij Racing Club. Na het vorige seizoen werd een optie tot koop niet gelicht door de Argentijnen.

Romero kwam in januari 2018 voor 10,5 miljoen euro over van Vélez Sarsfield. Hij kampte toen echter met een slepende spierblessure en kon pas in augustus 2018 debuteren voor PSV, toen hij als invaller meedeed tegen FC Utrecht. Hij bleef ook daarna kwakkelen met blessures en moest zich richten op wedstrijden bij Jong PSV. In het seizoen 2019/20 werd Romero verhuurd aan zijn oude club Vélez Sarsfield, waarvoor hij weer regelmatig speelde en ook doelpunten maakte.

De tijd leek rijp voor een doorbraak bij PSV, toen Romero aansloot in de voorbereiding op het seizoen 2020/21 en op 19 september tot scoren kwam tegen FC Emmen. Maar een ernstige kruisbandblessure gooide roet in het eten en schakelde Romero de rest van het seizoen uit. In het seizoen 2021/22 speelde hij nog wel tien competitieduels voor PSV, waarvan negen als invaller, maar in de zomer van 2022 werd hij verhuurd aan het Argentijnse Racing Club. Wel verlengde Romero zijn contract bij PSV toen tot medio 2024.

Voor Racing Club speelde hij sindsdien 38 competitieduels, waarvan 18 in het lopende seizoen. Romero liep begin mei wéér een (spier)blessure op en daardoor dreigde een miljoenenstrop voor PSV, maar hij is inmiddels weer fit en speelde zondagavond nog een goede wedstrijd tegen Colon Santa Fe: met een doelpunt en een assist leverde Romero een wezenlijke bijdrage aan de 0-4 overwinning van Racing Club.