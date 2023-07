'PSV rondt grote transfer vandaag af, maar Noa Lang is nog te duur'

PSV lijkt de komst van Ricardo Pepi dinsdag af te ronden. Volgens het Eindhovens Dagblad wordt de aanvaller medisch gekeurd in Eindhoven en kan hij daarna zijn handtekening zetten onder een vijfjarig contract. PSV is dan nog lang niet klaar op de transfermarkt.

Over de transfer van Pepi wordt al geruime tijd geschreven, maar de kogel is nu dan bijna door de kerk. Over de precieze transfersom bestaan verschillende berichten. Het lijkt in ieder geval te gaan om een bedrag van omstreeks tien miljoen euro. BILD sprak van een totaalpakket van elf miljoen euro, met een doorverkooppercentage voor Augsburg van twintig procent. Het Eindhovens Dagblad meldde dat PSV 'iets meer' dan negen miljoen euro neertelt, het bedrag door bonussen nog ietsje hoger kan worden en het dooverkooppercentage vermoedelijk tussen de tien en twintig procent ligt.

Artikel gaat verder onder video

Na het strikken van Pepi wordt het vizier 'normaal gesproken' gericht op de komst van Noa Lang, zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink. De journalist meldde in een eerder stadium al tussen de dertien en vijftien miljoen euro hanteert. Dat bedrag is voor PSV te hoog. Zelfs als daar wat van af gehaald kan worden, moet PSV in ieder geval rekening houden met een 'dubbelcijferig aantal miljoenen'.

Het Eindhovens Dagblad verwacht dat Lang bovendien meer opties heeft dan PSV. Toch sluit Elfrink een transfer van Lang naar PSV niet uit: als de Oranje-international zijn vertrekwens kenbaar maakt bij Club Brugge, 'kan het snel gaan'. De clubwatcher weet tot slot dat PSV heeft geïnformeerd naar Batista Mendy, de middenvelder van Angers die wordt gezien als mogelijke opvolger van Érick Gutiérrez. Van een concreet bod is nog geen sprake.

Welke spelers heeft PSV al gehaald?

Tot dusver heeft PSV nog geen nieuwe spelers aangetrokken. Wel zijn Timo Baumgartl, Richard Ledezma, Fredrik Oppegard en Yorbe Vertessen terug na een verhuurperiode. Huurlingen Jarrad Branthwaite, Sávio, Thorgan Hazard en Fábio Silva behoren niet meer tot de selectie, hoewel PSV Branthwaite wel graag wil behouden. Philipp Max (Eintracht Frankfurt) en Érick Gutiérrez (Chivas) hebben de club verlaten.