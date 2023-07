'PSV-scout bevestigt komst talentvolle middenvelder: Poolse media noemen bedrag van ruim twee miljoen euro'

PSV begint komende week aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat doet de nummer twee van het afgelopen seizoen in Nederland met een nieuwe hoofdtrainer, maar zeer waarschijnlijk nog zonder aanwinsten. Ricardo Pepi is weliswaar hard op weg naar Eindhoven, maar de laatste puntjes moeten nog op de i worden gezet. Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat Peter Bosz zijn selectie van veel nieuwe impulsen wil voorzien. Ook Karol Borys zou de overstap moeten maken. Volgens Poolse media heeft PSV inmiddels een bod ingediend.

Het Eindhovens Dagblad meldde vorige maand al dat PSV zich deze zomer wil versterken met de pas zestienjarige Poolse aanvallende middenvelder. Nu lijken de Eindhovenaren dus ook echt door te pakken voor zijn komst. Op Twitter schrijven Poolse media dat de Poolse scout van PSV Kamil Radka heeft bevestigd dat Borys speler wordt van de Eindhovenaren. Slask Wroclaw zou inmiddels een bod hebben ontvangen. Het precieze bedrag wordt niet genoemd, maar zal naar verluidt boven de twee miljoen euro uitkomen.

Borys staat bekend als een van de grootste talenten van Polen en maakte het afgelopen seizoen zijn debuut op het hoogste Poolse niveau. Hij kwam vooralsnog acht keer uit voor Slask Wroclaw. Scoren of assists leveren deed hij nog niet. Bij PSV zou een contract voor drie seizoenen voor hem klaarliggen. De nummer twee van Nederland is echter niet als enige in de markt voor de jonge middenvelder. AC Milan wordt genoemd als een van de geïnteresseerde clubs en anderhalf jaar geleden liep Borys nog stage bij Manchester United.