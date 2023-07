PSV verslaat Nottingham Forest; Bosz baart opzien met opvallend besluit

PSV heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen zondagavond succesvol afgesloten. De ploeg van trainer Peter Bosz bleek in Eindhoven met 1-0 te sterk voor het Engelse Nottingham Forest. Het enige doelpunt werd in de Lichtstad gemaakt door matchwinner Johan Bakayoko. Bosz wisselde helemaal niet en liet zijn basiself de volledige wedstrijd staan.

Bosz besloot een sterke basiself het veld van het Philips Stadion op te sturen. Dat betekende dat er ook weer een basisplaats was voor jongeling Isaac Babadi, die als aanvallende middenvelder in het elftal werd geposteerd. Noa Lang liet ook zien dat hij zich wil laten gelden dit seizoen. De aanvaller maakte zeker in de eerste helft een gretige indruk en toverde al snel een fraaie actie uit de hoge hoed.

Lang dribbelde langs meerdere spelers van Forest en stuurde Patrick van Aanholt vervolgens weg met een hakje. Bakayoko verscheen voor het doel, maar een treffer werd het niet voor PSV. Lang slaagde er niet veel later wel in om het net te laten bollen. Met een fraaie stift dacht hij zijn nieuwe club op voorsprong te zetten. Er ging echter een rode streep door dat doelpunt. Lang stond in buitenspelpositie na een pass van Joey Veerman.

De bezoekers uit Engeland lieten zien zich komend seizoen waarschijnlijk te gaan richten op verdedigen. Toch zocht Forest mondjesmaat de aanval en Morgan Gibbs-White zorgde voor gevaar met een fraaie knal. Walter Benítez was op zijn post en voorkwam een tegendoelpunt voor de Eindhovenaren. Ook na de thee was de goalie uit Argentinië in staat om zijn doel schoon te houden tijdens de laatste test van de voorbereiding.

Zodoende gaat PSV met vertrouwen naar De Kuip, waar aanstaande vrijdag de strijd tegen Feyenoord wacht in de Johan Cruijff Schaal. Ook de gastheer wist niet veel te creëren, maar het bleek wel voldoende voor de nipte 1-0 zege. Bakayoko werd de matchwinner met een mooie schuiver. Hij liet Ethan Horvath kansloos en kreeg in de slotfase kansen op meer. Een tweede treffer zat er, helaas voor de thuisploeg, niet meer in.

Dat Bosz helemaal niet wisselde, zorgde voor verbazing bij commentator Johan van Polanen van Veronica. "Niet gewisseld. Ik heb niet alle wedstrijden op m’n netvlies, maar ik denk dat dit best een unicum zou kunnen zijn: een trainer die helemaal niet wisselt in een voorbereidingswedstrijd. Hij zal er z’n redenen zeker voor hebben. Ze hebben zich wel warm mogen lopen, maar hoeven zich vandaag niet te tonen." Analist Kees Jansma was langs de zijlijn ook verrast. "Ik heb wel veel wedstrijden gezien in voorbereidingen. Ik heb het nog niet meegemaakt, dat een coach helemaal niet wisselde."