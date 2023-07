PSV treft Sturm Graz in derde voorronde Champions League

PSV treft Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League. Dat heeft de loting in Nyon maandagmiddag uitgewezen. De thuiswedstrijd wordt op 8 augustus gespeeld. De return in Oostenrijk vindt een week later op 15 augustus plaats.

PSV had bij de loting een geplaatste status en ontliep daardoor clubs als Olympique Marseille en Rangers. Servette FC, KRC Genk, Panathinaikos, FK Dnipro, Sturm Graz en Backa Topola waren de mogelijke tegenstanders van de Eindhovenaren.

Artikel gaat verder onder video

Met Sturm Graz treft PSV een tegenstander die het nog kent van het seizoen 2020/21. Toen bleken de Eindhovenaren in de groepsfase van de Europa League veel te sterk voor de Oostenrijkse club. PSV won de uitwedstrijd met 1-4 en won thuis met 2-0 van Sturm Graz.