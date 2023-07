PSV voert serieuze gesprekken over komst van Jerdy Schouten

PSV voert serieuze gesprekken over de komst van Jerdy Schouten, zo weet journalist Mounir Boualin van FCUpdate. De middenvelder staat onder contract bij Bologna, maar wordt in Eindhoven gezien als een versterking van het middenveld. In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt de interesse van PSV toegelicht en besproken.

"De naam van Jerdy Schouten wordt genoemd. Vanuit mijn bronnen begrijp ik dat PSV serieus aan het onderhandelen is om hem binnen te halen", laat Mounir weten. Hij stelt vervolgens de vraag of Schouten een goede aanwinst zou zijn. "Het is natuurlijk wel een ander type dan Sangaré. Als vervanger van Sangaré weet ik het niet, al komt er wel veel budget vrij als Sangaré vertrekt. Dat zal wel belangrijk zijn, want Schouten voetbalt in de Serie A. Daar voetbal je niet voor een appel en een ei. Hij is een belangrijke speler bij een leuke club en werd ook al gelinkt aan Lazio", reageert redacteur Bob van Dijk.

Artikel gaat verder onder video

Imre Himmelbauer, redacteur van voetbalplatform FootballTransfers, ziet de komst van Schouten wel zitten. Het samenspel tussen Joey Veerman en Sangaré vond hij vorig seizoen 'niet altijd ideaal'. "Omdat ze allebei vanuit een wat diepere positie op het middenveld het spel wilden maken. Veerman deed dat meer met passes; Sangaré met dribbels. Allebei leden ze best wel wat balverlies. Jerdy Schouten is wat defensiever ingesteld. Dat is voor de balans op het middenveld erg belangrijk. Ik denk dat je hem meer kunt zien als opvolger van Gutiérrez dan als opvolger van Sangaré."

Schouten die in juni 2022 zijn enige interland speelde voor het Nederlands elftal, staat sinds 2019 onder contract bij Bologna. Daarvoor speelde hij in Nederland voor ADO Den Haag, Telstar en Excelsior. Sinds zijn komst speelde hij 109 officiële wedstrijden voor Bologna. Zijn contract loopt door tot medio 2026. FootballTransfers schat zijn waarde in op 11,8 miljoen euro.

Beluister de volledige podcast hieronder via Spotify of op YouTube. Vanaf minuut 21.03 wordt de interesse van PSV in Schouten besproken.