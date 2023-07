PSV overweegt 'potentieel toekomstig hoofdtrainer' Stijn Schaars te promoveren

PSV overweegt Stijn Schaars toe te voegen aan de technische staf van het eerste elftal, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De voormalig middenvelder is sinds 2020 werkzaam in de jeugdopleiding en zou eigenlijk hoofdtrainer worden van de Onder 17.

Schaars begon in het seizoen 2020/21 als assistent van Adil Ramzi bij PSV Onder 17. Vervolgens was hij een seizoen assistent bij de Onder 18 en in het afgelopen seizoen was hij hoofdtrainer van de Onder 16. PSV wilde hem in principe promoveren tot hoofdtrainer bij de Onder 17 voor komend seizoen. Maar inmiddels wordt hij dus rijp geacht voor een rol bij het eerste elftal, dat volgend seizoen onder leiding staat van Peter Bosz.

Volgens het Eindhovens Dagblad ziet PSV 'misschien een toekomstig hoofdcoach' in Schaars, maar de oud-middenvelder heeft nog geen diploma's. Algemeen directeur Marcel Brands zou zeer gecharmeerd van hem zijn. PSV wil sowieso een assistent met 'PSV-dna' en namen als Boudewijn Zenden, Theo Lucius, Adil Ramzi en Wilfred Bouma vielen al voor die positie.

Artikel gaat verder onder video

Vorige maand werd al bekend dat Rob Maas en Terry Peters met Bosz meekomen naar Eindhoven. De nieuwe hoofdtrainer werkte bij Olympique Lyon, Bayer Leverkusen en Vitesse ook al samen met het duo.