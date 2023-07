Quilindschy Hartman getest door twee spelers die hij vooral kent van FIFA

Quilindschy Hartman heeft zich in de voorbereiding van Feyenoord kunnen meten met internationale topspelers. De linksback van Feyenoord vond het mooi om zondag tegenover Ángel Di María (Benfica) te staan, nadat hij donderdag al Gerard Moreno (Villarreal) verdedigde.

"Ik heb het er vanochtend over gehad met mijn beste vriend Ezra. Ik zei tegen hem: 'Ik ga vanmiddag achter Di María aan.' Dat zijn leuke dingen", vertelt Hartman na de 2-1 zege op Benfica voor de camera van ESPN. "Ik heb grote stappen gemaakt en speel nu tegen dit soort spelers. Dat is leuk, maar ik sta er ook nuchter in. Hij is ook gewoon een speler. Ik denk dat ik tegen iedereen wel kan spelen, zolang ik maar kort erop zit."

Artikel gaat verder onder video

In de praktijk liep Di María meer achter Hartman aan dan andersom. De Feyenoorder kreeg van trainer Arne Slot de instructie om veel naar voren te gaan. "De trainer zei: 'Waarschijnlijk heeft hij niet echt zin om in een oefenwedstrijd achter jou aan te gaan, dus probeer hem daarin te verrassen.' Ik denk dat het wel goed ging vandaag."

Om tegenover een wereldkampioen te staan gaf 'wat extra's', beaamt Hartman. "Dat sowieso. Het is gewoon leuk om tegen zulke spelers te spelen. Donderdag stond ik tegenover Moreno van Villarreal, dat zijn spelers met wie ik op FIFA speel. Dat geeft wel wat extra's, dat is leuk." Diezelfde Moreno gaf in de eerste helft wel een assist op Étienne Capoue tegen Feyenoord. Uiteindelijk werd het 1-1. "Mijn directe tegenstanders zijn vaak creatieve spelers, daar moet ik scherp op zijn. Ik baalde van dat moment. Vandaag ging het beter."