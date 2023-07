Rafael van der Vaart schoffeert twee NOS-collega's: 'Misschien word ik nu ontslagen'

Rafael van der Vaart heeft woensdag in De Oranjezomer ongenadig hard uitgehaald naar Joris van den Berg en Michael Boogerd. Laatstgenoemden verzorgen deze maand namens de NOS het liveverslag bij de Tour de France. Van der Vaart volgt de grootste wielerwedstrijd van het jaar met verregaande belangstelling en is van mening dat de twee NOS-commentatoren veel te veel gefocust zijn op de Nederlandse ploeg Jumbo–Visma.

Jumbo–Visma is dit jaar de enige Nederlandse ploeg die deelneemt aan de Ronde van Frankrijk. De formatie herbergt met Wilco Kelderman en Dylan van Baarle twee Nederlanders. Jonas Vingegaard en Wout van Aert zijn de blikvangers van Jumbo–Visma: een Deen en een Belg. Wout Poels, uitkomend voor de Bahreinse formatie Bahrain-Victorious, won zondag de vijftiende etappe op indrukwekkende wijze door solo te finishen op de Mont Blanc, maar volgens Van der Vaart waren Van den Berg en Boogerd alleen maar geïnteresseerd in de verrichtingen van gele truidrager Vingegaard. Laatstgenoemde reed gelijktijdig met zijn grootste concurrent Tadej Pogacar en op gepaste afstand van Poels de Mont Blanc op. “Ik heb me een beetje gestoord aan mijn NOS-collega’s. Misschien word ik nu ontslagen”, begint Van der Vaart.

© De Oranjezomer

Artikel gaat verder onder video

“Wout Poels wint een enorm geweldige etappe. Ik was thuis in extase!”, vervolgt de oud-voetballer. Volgens Van der Vaart besteedden Van den Berg en Boogerd in hun commentaar ten onrechte weinig aandacht aan de prestatie van de 35-jarige etappewinnaar uit Venray en was hun blik te veel gericht op Vingegaard. “Ik ben geen fan van Jumbo-Visma: ik ben van van Nederland! Jumb-Visma heeft twee Nederlanders en dat zijn knechten. De beste renner is Wout van Aert. En weet je waarom Vingegaard bij die ploeg past? Die ploeg heeft alles uitgedacht. Ik heb zeven jaar in Denemarken gewoond. Als je tegen Denen zegt dat we rechtsaf slaan, dan lopen ze allemaal achter je aan. En als links de juiste afslag is, dan lopen ze ook achter je aan. Daarom wint hij die Tour. Ik vind het een hele saaie Tour-winnaar”, aldus Van der Vaart, die bijvoorbeeld meer gecharmeerd is van Pogacar. “Wout Poels werd door de Franse regie amper in beeld genomen, maar het commentaar van de commentatoren was ook maar heel erg lauw", vindt de oud-middenvelder.

Oud-wielrenster Roxane Knetemann zit ook in de studio. Zij werkt deze Tour de France als analist voor de NOS en vindt, in tegenstelling tot Van der Vaart, niet dat de verslaggeving van de publieke omroep te eenzijdig gericht is op de verrichtingen van Jumbo-Visma. “Het is gewoon niet waar wat je zegt. Als NOS-equipe waren we zó blij met Wout Poels. Ik ben helemaal geen Jumbo-Visma-fan”, zegt Knetemann, die benadrukt dat het ook niet bepaald verwonderlijk is dat de prestaties van bijvoorbeeld Van Aert tot bewondering leiden bij Van den Berg en Boogerd. “Heb je de hele Tour gezien? Wout van Aert rijdt elke etappe op kop.”

© De Oranjezomer

“Wij waren als NOS-equipe megablij met die etappe”, vervolgt Knetemann over de dagzege van Poels van afgelopen zaterdag. “We hadden juist van tevoren gezegd: het is een beetje saai hè, want er winnen nog geen Nederlanders. En dan wint Wout Poels deze etappe! Wat er gebeurde was dat de Franse regie Wout niet in beeld nam, dus we hadden maar drie seconden. De dag ervoor schakelde de Franse regie weg bij een beslissende aanval van Pogacar op Vingegaard. Daarvoor heeft de Franse regie natuurlijk op zijn kop gekregen. Die dag erna dachten ze: nu moeten we bij die twee blijven. Daardoor hebben ze de winnaar, Wout Poels, gewoon niet in beeld genomen.”

Ook dinsdag heeft Van der Vaart zich geërgerd aan Van den Berg en Boogerd. Vingegaard won in een individuele tijdrit over slechts 22,4 kilometer liefst 1 minuut en 38 seconden op zijn naaste rivaal Pogacar; bij de eerste tijdmeting was het verschil tussen beide renners al 16 seconden in het voordeel van de Deense kopman van Jumbo-Visma. Het enthousiasme dat die voorsprong teweegbracht bij Van den Berg en Boogerd, heeft Van der Vaart gestoord. “Ik dacht: er is iemand gevallen. Dus ik ren naar die tv: bleek dat Vingegaard zestien seconden voorsprong had op Pogacar. Echt, de commentatoren gingen uit hun plaat. Ga maar terugkijken!”