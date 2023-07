Real Madrid - Barcelona: tijdstip, tv-zender en opstellingen in El Clásico

Real Madrid en FC Barcelona treffen elkaar zaterdagavond om 23.00 uur Nederlandse tijd voor een oefenwedstrijd. De Clásico wordt afgewerkt in AT&T Stadium in Texas, normaliter het thuis van NFL-club Dallas Cowboys. De wedstrijd is op tv te bekijken in Nederland.

Real Madrid - FC Barcelona op tv

De kraker wordt uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport. De uitzending begint om 22.55 uur. Gezien het late aanvangstijdstip vindt de wedstrijd deels plaats in de nacht. In Texas is het echter 'pas' 16.00 uur wanneer de wedstrijd begint.

Opstellingen

Dani Ceballos is door een hamstringblessure afwezig bij Real Madrid. Hetzelfde geldt voor aanwinst Arda Güler, die kampt met een bovenbeenblessure In de voorbereiding wisselden Andriy Lunin en Thibaut Courtois elkaar af onder de lat en nu krijgt de Belg weer de voorkeur.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinícius.

Bij Barcelona is Alejandro Baldé hersteld van een enkelblessure. Hij kon donderdagnacht al invallen tegen Arsenal en mag zich nu opmaken voor een basisplaats. Ook Frenkie de Jong verschijnt aan de aftrap.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Koundé, Christensen, Balde; Pedri, Frenkie, Romeu, Gündogan; Dembélé, Lewandowski.