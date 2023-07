Ricardo Pepi legt uit waarom zijn bijnaam El Tren is

Ricardo Pepi heeft bij zijn presentatie als speler van PSV uitgelegd waarom hij door het leven gaat als El Tren. Die bijnaam kreeg hij toen hij op jonge leeftijd doorbrak bij FC Dallas.

El Tren, in het Nederlandse 'De Trein', is een bijnaam die Pepi inmiddels meer dan twee jaar heeft. "Ik kreeg de bijnaam van de fans van FC Dallas, toen ik een jaar of achttien was. Ik maakte een goed seizoen door met veel doelpunten. In meerdere wedstrijden op rij scoorde ik, waarna de fans spraken over een Hype Train. Zo is mijn bijnaam ontstaan", vertelt Pepi in een interview met PSV TV.

Sindsdien wordt Pepi overal waar hij komt, ook bij FC Augsburg, FC Groningen en nu PSV, El Tren genoemd. "De bijnaam is blijven hangen. En ik moet zeggen: de bijnaam past goed bij mij", aldus de spits die een contract voor vijf seizoenen heeft getekend bij PSV.