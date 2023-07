Romano meldt onderhandelingen tussen AZ en AC Milan voor Reijnders: dit wordt het openingsbod

AZ moet serieus rekening houden met een vertrek van Tijjani Reijnders. Dat AC Milan de middenvelder op de korrel had, was al bekend. Maar nu lijkt de Italiaanse topclub ook écht zaken te willen gaan doen. Zowel Fabrizio Romano als Gianluca Di Marzio meldt dat de nummer vier van het afgelopen seizoen in de Serie A de gesprekken met AZ officieel heeft geopend.

Romano verwacht dat het openingsbod van AC Milan rond de negentien miljoen euro zal gaan bedragen. Reijnders verscheen afgelopen vrijdag nog op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport, een toonaangevende krant in Italië. Die dag begon AZ aan de voorbereiding op het seizoen, maar dat deed het nog zonder Reijnders. Hij meldt zich wegens zijn verplichtingen met het Nederlands elftal vorige maand later deze week pas weer op de club. Normaal gesproken althans. Een deal tussen AZ en AC Milan is weliswaar nog niet aanstaande, maar in het voetbal kan het snel gaan.

Reijnders was in het afgelopen seizoen één van en misschien wel dé absolute uitblinkers in Alkmaar. Hij kwam uiteindelijk in liefst 54 wedstrijden in actie. De middenvelder was goed voor zeven doelpunten en twaalf assists. Reijnders scoorde onder meer in de eerste halve finale tegen West Ham United in de strijd om een plekje in de finale. West Ham United trok desondanks aan het langste eind. Na de 2-1 zege in Londen zegevierde de ploeg van trainer David Moyes ook in Alkmaar (0-1). Reijnders kan ondanks die teleurstelling terugkijken op een uitstekend seizoen.

De middenvelder werd eerder dit kalenderjaar nog gelinkt aan Ajax, maar de Amsterdammers zijn nooit concreet geweest. Reijnders mocht zich vorige maand voor het eerst melden bij het Nederlands elftal. Zijn debuut liet echter nog op zich wachten. Bondscoach Ronald Koeman selecteerde hem immers niet voor de definitieve groep voor de Final Four van de Nations League.