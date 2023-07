Royston Drenthe steunt Xavi Simons: 'Mensen achter hun laptop denken alles te weten'

Royston Drenthe steunt de keuze van Xavi Simons om de Eredivisie op twintigjarige leeftijd achter zich te laten. De linksback deed in 2007 hetzelfde, toen hij Feyenoord inruilde voor Real Madrid. Hoewel Drenthe uiteindelijk niet de topcarrière had waar hij op hoopte, begrijpt hij waarom jonge spelers kiezen voor buitenlandse topcompetities. Simons koos ervoor om PSV te verlaten voor Paris Saint-Germain FC, dat hem komend seizoen verhuurt aan RB Leipzig.

Bekijk op YouTube het volledige interview met Royston Drenthe.

Artikel gaat verder onder video

"Het is een heel mooie stap voor die jongen zelf", vertelt hij in een interview met FCUpdate. "Ik denk niet dat 'de rug toekeren' de juiste term is. Dingen komen op je pad in de voetballerij, zeker als je de kwaliteiten hebt die Xavi Simons heeft." De nodige voetbalfans lieten op sociale media weten de keuze van Simons onverstandig te vinden. Daar moet de aanvallende middenvelder zich volgens Drenthe weinig van aantrekken.

"Ik vind het zeer makkelijk gezegd door mensen die geen kaas hebben gevreten van het groene gras dat wij wekelijks mogen betreden en de druk die daarbij komt kijken. Dat zijn mensen die vanaf hun computer of telefoon opmerkingen maken en denken dat ze het dan allemaal maar weten. We zijn niet allemaal Afellays, die tot hun 26ste of 27ste bij PSV blijven. Het is niet vanzelfsprekend dat je dan wel ontwikkeld genoeg bent om tussen de grote namen te voetballen. De kansen die op het pad van de jongens komen, zijn meestal once in a lifetime."

Bekijk op YouTube het volledige interview met Royston Drenthe, waarin hij antwoord geeft op de vraag waarom hij koos voor Real Madrid.