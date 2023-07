Ruud van Nistelrooij deed in 2011 briljante voorspelling op Twitter over ‘immens talent’

ESPN heeft een oude tweet van Ruud van Nistelrooij over Heung-Min Son opgerakeld. De oud-spits van onder meer het Nederlands elftal was in 2011 ploeggenoot van de destijds achttienjarige Son en dichtte hem toen al een grote toekomst toe.



ESPN rakelt zondagavond een tweet van Van Nistelrooij op van 12 april 2011. De oud-spits en voormalig trainer van PSV was toen actief in Duitsland bij HSV. Bij de Noord-Duitse club was hij ploeggenoot van Son. Laatstgenoemde streek in 2008, toen hij 16 jaar oud was, neer bij HSV. Twee jaar later, op 30 oktober 2010, debuteerde hij in de hoofdmacht van die Rothosen.

Son wist bij zijn debuut tegen 1. FC Köln meteen te scoren. In zijn vierde competitieoptreden voor HSV, tegen Hannover 96, maakte hij al zijn tweede en derde doelpunt in de Bundesliga. Daarna volgde voor Son een mindere reeks: in zijn zes duels die volgden wist hij niet te scoren, terwijl hij vijf andere keren zelfs negentig minuten op de bank bleef zitten. Toch was Van Nistelrooij allang overtuigd van de kwaliteiten van Son. “Mijn teamgenoot Heung-Min Son is een immens talent. Hij is achttien jaar oud. Let goed op hem. Hij is van grote klasse”, tweette Van Nistelrooij op 12 april 2011.

Artikel gaat verder onder video

De verwachtingen van Van Nistelrooij bleken achteraf bezien niet overdreven. Son beleefde twee seizoenen later zijn definitieve doorbraak in de Bundesliga, met 12 doelpunten en 2 assists in 33 competitieoptredens voor HSV, en verkaste in de zomer van 2013 voor 12,5 miljoen euro naar competitiegenoot Bayer Leverkusen. Daar vertoefde hij twee seizoenen, alvorens hij in 2015 voor 30 miljoen euro naar Tottenham Hotspur vertrok. Bij de Londense club groeide hij uit tot een van de gevaarlijkste aanvallers van de Premier League en is hij vandaag de dag nog altijd een belangrijke kracht.