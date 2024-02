Opmerkelijke reden voor blessure Heung-Min Son aan middelvinger

heeft een blessure aan zijn vinger overgehouden aan een ruzie met enkele ploeggenoten bij Zuid-Korea. De aanvaller van Tottenham Hotspur speelt sindsdien met verband om zijn rechtermiddelvinger en -wijsvinger.

Naar verluidt kregen spelers van Zuid-Korea ruzie aan de vooravond van de halve finale van de Azië Cup tegen Jordanië (2-0 nederlaag op dinsdag 6 februari). Tijdens het avondeten zouden jongere spelers zijn opgestaan van de eettafel om een potje tafeltennis te spelen. "Son en andere oudere spelers hadden daar een probleem mee", wordt een official van de Zuid-Koreaanse voetbalbond geciteerd door The Guardian. De spelers zouden ‘wat woorden hebben gewisseld’ en tijdens de ruzie blesseerde Son zijn vinger.

De ruzie zou met name zijn gegaan tussen Son en Kang-in Lee, de 22-jarige aanvallende middenvelder van Paris Saint-Germain. In een bericht op Instagram heeft Lee zich verontschuldigd voor het incident. "Het spijt me enorm. Ik had naar mijn ploeggenoten moeten luisteren. Het spijt me dat ik een slecht voorbeeld ben geweest. Ik verontschuldig me richting alle mensen die teleurgesteld in me waren."

Daags na het incident werd Zuid-Korea verrassenderwijs uitgeschakeld door Jordanië, de nummer 87 van de FIFA-wereldranglijst. Die ploeg verloor de finale uiteindelijk van Qatar. Son speelde negentig minuten tegen Jordanië en maakte zaterdag zijn rentree bij Tottenham Hotspur, toen hij inviel tegen Brighton & Hove Albion en de assist gaf bij het winnende doelpunt in de blessuretijd (2-1).