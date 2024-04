Tenenkrommende uitspraak van Johan Derksen over Heung-Min Son duikt op

Johan Derksen ligt momenteel onder vuur vanwege een opmerking over Kamerlid Habtamu de Hoop. Het is niet de eerste keer dat hij wordt beticht van racisme. Zijn uitspraken uit 2020 over Akwasi kregen veel aandacht, maar in 2019 deed hij ook opmerkelijke uitlatingen over . Zo noemde hij de Zuid-Koreaanse aanvaller een 'asielzoeker'.

Derksen was op 1 oktober 2019 aanwezig bij Veronica als analist rondom de groepswedstrijden in de Champions League. Bij de nabespreking van Tottenham Hotspur – Bayern München (2-7) probeerde hij de ruime nederlaag van de Engelse club te verklaren. “Tottenham is natuurlijk heel erg afhankelijk van Kane en die Japanner of Chinees, wat is het?", vroeg Derksen.

Presentatrice Hélène Hendriks moest lachen. “Japanner of Chinees… Het is een Koreaan. Maakt niet uit. Eén pot nat.” Derksen antwoordde: “Het blijft een asielzoeker." Hendriks wist zich moeilijk houding te geven na de uitlating van Derksen: "Wat moet ik hiermee?"

Derksen voorspelde dat zijn uitspraak 'morgen op alle sites zou worden uitgemolken', maar dat gebeurde niet. Slechts enkele twitteraars spraken destijds hun afkeer uit. Ze stipten destijds ook aan dat Serge Gnabry door Derksen 'zwarte' werd genoemd. De uitspraken komen wel in een nieuw daglicht te staan, nu Derksen vanuit verschillende hoeken wordt beticht van racisme richting Kamerlid Habtamu de Hoop van GroenLinks-PvdA. Derksen weigert zijn excuses aan te bieden.

De beelden van de uitspraken van Johan Derksen over Heung-Min Son zijn hier te bekijken.

Die snor (Derksen) is weer lekker bezig: die zwarte (bedoelt Gnabry) en die Chinees, of Japanner nou ja in ieder geval asielzoeker (bedoelt Son, Koreaan). Zoekt FvD nog kamerleden? #Veronica #totbay #ChampionsLeague — Martin Bruin⭕sma 🇺🇦🇳🇱 (@martinbruinsma) October 1, 2019 Word kots misselijk van Johan Derksen noemt in 2 minuten een speler “asielzoeker” Die zwarte”

En als ze het over een Koreaan hebben die Chinees /Japanner . Wat een luie racist. Dat ze z’n seniel nog op tv laten — Esther Ouwehand fanaccount (onofficieel) (@Rochdi321) October 1, 2019

