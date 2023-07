Ryan Babel slaat met belerende toon en grote glimlach terug naar Özcan Akyol

Ryan Babel heeft zondag in een video op TikTok teruggeslagen naar Özcan Akyol. Laatstgenoemde haalde eerder deze week in het televisieprogramma De Oranjezomer hard uit naar de 36-jarige aanvaller, door onder meer te zeggen dat hij ‘de hele huizenmarkt in Nederland’ verziekt. Babel heeft Akyol inmiddels van repliek gediend.

Akyol was afgelopen donderdag zeer kritisch op Babel. “Ryan Babel is ook zo’n jongen die op zoek is naar een carrière buiten het voetbal. Hij heeft bedacht dat hij een investeerder gaat worden en ook een soort goeroe. Dan zie je op het internet filmpjes verschijnen waarop hij ons gaat uitleggen wat wij dom zijn en hij slim, omdat hij weet hoe hij geld moet verdienen”, zei de journalist en opiniemaker onder meer. “Wat ik vergeet te vertellen is dat hij dus allerlei panden koopt in Amsterdam bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal sociale huurwoningen. Die koopt hij op en verkoopt ze vervolgens voor commerciële prijzen, dus hij verziekt ondertussen ook nog eens de hele huizenmarkt in Nederland. Daarmee gaat hij opscheppen op internet. Dit is dan zogenaamd een voorbeeldprof. Ik heb het nooit echt gehad met voorbeeldfuncties, maar wat voor mafketel ben je als je denkt dat dit stoer is? Waarom moet je hiermee pronken? Wat levert het op?”, was Akyol hard voor Babel.

Babel heeft kennisgenomen van de woorden van Akyol en neemt in een zelf opgenomen video uitgebreid de tijd om de journalist van repliek te dienen. “Als allereerste wil ik deze meneer even corrigeren: ik voetbal gewoon nog. Ik heb gewoon nog een jaar contract hier in Turkije”, begint Babel, die komend seizoen met Eyüpspor actief zal zijn op het tweede voetbalniveau van Turkije. “En ten tweede: ik bezit helemaal geen sociale huurwoningen en ik heb ook nog nooit iets doorverkocht. Dus ik vind het een beetje gevaarlijk van deze meneer dat hij onwaarheden verspreidt op televisie om punten te scoren. Dat is zeer teleurstellend. Ik heb begrepen dat deze meneer een goede schrijver is. Ik feliciteer deze meneer daarmee. Hij zal ongetwijfeld heel populair zijn, maar ik vind het best gevaarlijk om deze onwaarheden op televisie uit kramen. We zijn in Nederland gewend om alles te geloven wat er op televisie gezegd wordt. Ik denk dat het misschien verstandiger is om de volgende keer je feiten beter op een rij te hebben.”

“Ik heb daarom ook even wat feitjes bij elkaar verzameld, om je misschien wat bij te brengen over de woningmarkt”, vervolgt Babel op belerende toon. De aanvaller gaat vervolgens over tot een analyse van de woningmarkt in Nederland om te illustreren dat hij als particulier belegger onmogelijk verantwoordelijk gehouden kan worden voor de huidige woningmarkt. “Het blijkt dat in Nederland ongeveer acht miljoen woningen zijn. Het tekort aan woningen wordt geschat op iets minder dan 300.000. Dat is dus ongeveer 3,5 procent van de totale woningvoorraad. Van alle woningen in Nederlanden, acht miljoen dus, bestaat 58 procent uit koopwoningen en 42 procent uit huurwoningen. 28 procent van de huurwoningen wordt bezit door corporaties, 14 procent wordt bezit door particuliere beleggers. Dat is een veel te laag percentage voor prijsopdrijving.”

Babl legt uit dat 72 procent van de huurwoningen via het Woningwaarderingsstelsel (WWS) wordt verhuurd. “Dit houdt in dat een puntensysteem bepaalt voor welke prijs je een woning mag verhuren”, zegt de voormalig Ajacied. “Een ander leuk feitje is dat Nederland van alle landen in Europa de kleinste vrije huursector heeft. Geen land ter wereld heeft zo’n laag percentage. Maar liefst twee procent van alle huurwoningen in Nederland wordt gehuurd voor meer dan 1000 euro, volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gebaseerd op deze feiten is het vrij duidelijk dat particuliere beleggers zoals ikzelf niet zo heel veel invloed hebben op het verzieken van de huizenmarkt. Matter of a fact: ik heb voor een groot deel risico genomen door verlaten kantoorpanden om te toveren in studio’s, zodat mensen kunnen wonen. Maar dat weet jij waarschijnlijk niet. Als dat verzieken is, dan heb ik misschien mijn definitie niet helemaal op orde. Maar goed: ik bezit dus geen sociale huurwoningen en ik heb nog niets doorverkocht. Ik hoop dat deze meneer wat geleerd heeft vandaag”, besluit Babel met een grote glimlach.