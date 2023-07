Salaris van Calvin Stengs bekend: Feyenoord maakt grootverdiener van aanwinst

Feyenoord staat op het punt om Calvin Stengs over te nemen van OGC Nice. De club en speler hebben maandagochtend volgens De Telegraaf een akkoord bereikt over een contract tot de zomer van 2027. In Rotterdam wordt Stengs met een netto jaarsalaris van 1,25 miljoen euro een van de grootverdieners.

Waar Antwerp 'nagenoeg akkoord' was met OGC Nice over een transfersom van zes miljoen euro, maximaal één miljoen euro aan bonussen en een dooverkooppercentage van 30 procent, hikte technisch directeur Marc Overmars tegen het bruto jaarsalaris van 2,5 miljoen euro aan. Stengs wilde niet inleveren ten opzichte van zijn contract bij Nice.

Zondagavond laat bleek Antwerp alsnog bereid aan de eis van Stengs te willen voldoen, maar Feyenoord had zich op dit moment al aan het front gemeld. De Rotterdammers toonden zich slagvaardig en hadden met Arne Slot - de trainer met wie Stengs succesvol samenwerkte bij AZ - een belangrijke troef in handen.

Het vooruitzicht dat Feyenoord uitkomt in de groepsfase van de Champions League, was ook een doorslaggevende factor. Antwerp moet zich via de voorronde nog zien te plaatsen voor het belangrijkste Europese clubtoernooi. Het is de verwachting dat Feyenoord de komst van Stengs spoedig afrondt.