Santiago Giménez is zijn gewicht in goud waard voor Mexico in Gold Cup-finale

Mexico heeft in de nacht van zondag op maandag beslag gelegd op de Gold Cup. Santiago Giménez was in de finale tegen Panama (1-0) zijn gewicht in goud waard.

Koud in het veld maakte de spits van Feyenoord in de 88ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. In de counter ontving hij de bal, waarna hij zich van zijn directe tegenstander ontdeed en afrondde. Giménez was slechts drie minuten daarvoor binnen de lijnen gekomen. Jorge Sánchez en Edson Álvarez waren basisspelers bij Mexico.

Mexico bereikte de finale van de Gold Cup door een groepsfase met Honduras, Haiti en Qatar te overleven en vervolgens Costa Rica en Jamaica uit te schakelen. Panama verraste vriend en vijand door in de halve finale de Verenigde Staten naar huis te sturen. Een stunt in de finale zat er echter niet in voor de nummer 57 van de wereldranglijst.

Giménez sluit met het winnende doelpunt in de Gold Cup-finale zijn seizoen in stijl af. De spits had het afgelopen jaar ook een belangrijk aandeel in het kampioenschap van Feyenoord.