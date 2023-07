'Sjaak Swart tipt Ajax: maak werk van piepjonge doelpuntenmachine'

Sjaak Swart heeft Ajax gewezen op de kwaliteiten van Semih Kiliçsoy, zo meldt de Turkse krant Fanatik. De pas zeventienjarige aanvaller van Besiktas geldt als een van de grootste talenten van Turkije en wordt ook gevolgd door KRC Genk en Club Brugge. Op dit moment zou Genk het meest serieus in de markt zijn.

Kiliçsoy maakte zijn minuten tot nog toe hoofdzakelijk bij de Onder 19 van Besiktas en maakte daar bijzonder veel indruk. Hij speelde 69 officiële wedstrijden voor de talentenploeg, waarin hij 42 keer scoorde en 5 assists gaf. In het afgelopen Süper Lig-seizoen voor ploegen onder de 19 jaar was hij goed voor 18 goals in 17 duels.

Zijn goede vorm leverde de aanvaller ook een kans in de hoofdmacht op: in vier invalbeurten deed Kiliçsoy in totaal veertig minuten mee in de Süper Lig. Hij wacht nog op zijn eerste doelpunt in het profvoetbal. Naar verluidt is hij al wel opgevallen bij Sjaak Swart, die Ajax op het hart heeft gedrukt om naar hem te kijken.

De bij Fortuna Sittard vertrokken Burak Yilmaz is sinds de zomer assistent-trainer van Besiktas en ziet het volgens Fanatik wel zitten in Kiliçsoy. Mede daardoor wordt een vertrek van het talent niet heel waarschijnlijk geacht. Kiliçsoy heeft bovendien geen contractuele afkoopsom. "Tenzij er een astronomisch bod komt, wil Besiktas niet meewerken aan een vertrek", aldus de krant. Zijn contract in Istanbul loopt nog tot de zomer van 2025.