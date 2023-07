Jan Slagter heeft zich vrijdagavond populair gemaakt bij het publiek van De Oranjezomer. De gast bij de talkshow vond de hapjes op tafel niet zo lekker ruiken en besloot om de plaat met weg te halen, omdat de kaas erg stonk. Het leverde mooie beelden op tijdens de gesprekken over de val van het kabinet en het publiek was blij, want zij hadden een lekker hapje bij het tafelgesprek (video zie onder).