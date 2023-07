Slot bevestigt slecht nieuws voor Feyenoord: 'Aangegeven dat hij weg wil'

Arne Slot heeft de vertrekwens van Lutsharel Geertruida bevestigd. De centrale verdediger van Feyenoord staat in de concrete belangstelling en wil zelf een volgende stap buiten De Kuip wel maken. “Lutsharel heeft aangegeven dat hij naar RB Leipzig wil.”

Dat vertelt Slot in het Algemeen Dagblad. Als RB Leipzig de interesse doorzet en de biedingen flink verhoogt, dan is er dus een grote kans dat Geertruida in deze zomer vertrekt bij Feyenoord. In Duitsland gaat hij vermoedelijk zo’n vier à vijf keer zo veel verdienen. Wel moet RB Leipzig de biedingen dan flink verhogen, want op de geboden twintig miljoen euro gaat Feyenoord niet eens in. Vermoedelijk moet het dubbele bedrag op tafel komen om hem los te weken in Rotterdam-Zuid.

Toch is er niet alleen slecht nieuws te melden voor Slot, want de coach ziet dat er met Thomas Beelen al een rechtsbenige centrale verdediger als opvolger gehaald wordt bij PEC Zwolle. Hij heeft Feyenoord verkozen boven zijn jeugdliefde PSV. “We bekeken veel Nederlandse centrale verdedigers en het was duidelijk dat we vol voor Beelen wilden gaan. Het is fijn dat het is gelukt", zei Slot over de aanstaande komst van Beelen, die al vrijwel volledig afgerond werd.

Ook voor Dinamo Zagrebs' Luka Ivanusec is concrete belangstelling, zo bevestigt de openhartige Slot. “We gaan zien of zijn komst haalbaar is. Maar we hebben meer ijzers in het vuur.” De oefenmeester kreeg vorige week wel een belletje van Sebastian Szymanski, die aangaf een permanente transfer te willen en dat is vermoedelijk niet naar Feyenoord. Daardoor moeten de Rotterdammers op zoek naar een nieuwe aanvallende middenvelder.