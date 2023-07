Arne Slot heeft donderdagmiddag voor het eerst de pers te woord gestaan in aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen. De succestrainer ging onder meer in op de transfergeruchten rond enkele sterkhouders. Zo worden Lutsharel Geertruida en Justin Bijlow nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit De Kuip. FCUpdate-journalist Mounir Boualin was aanwezig tijdens het persmoment en legde de belangrijkste uitspraken vast.

Video: Slot over geruchten: "Hij heeft altijd aangegeven hier heel graag te willen blijven"