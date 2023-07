'Spaanse media spreken elkaar volledig tegen met nieuwsberichten over Kylian Mbappé'

Waar Mundo Deportivo met het nieuws kwam dat Kylian Mbappé niet inging op het astronomische aanbod van Al-Hilal, heeft AS (een ander Spaans medium) dit volledig ontkracht. Zij stellen juist dat Mbappé recent contact heeft gehad met de Saudische voetbalclub. In die gesprekken ging het over de contractduur van de Franse spits.

Het medium meldt dat kamp-Mbappé wel degelijk is ingegaan op de interesse van de steenrijke club. Al-Hilal zou de spits van Paris Saint-Germain een contract aan willen bieden van twee jaar, terwijl Mbappé zich juist maar één jaartje wil binden aan de club. Ook de hoogte van zijn salaris zou aan bod zijn gekomen tijdens de gesprekken.

Artikel gaat verder onder video

Het nieuws wat AS meldt, komt niet overeen met het bericht waar Mundo Deportivo mee kwam. Laatstgenoemde wist te melden dat Mbappé juist afziet van een transfer naar Saudi-Arabië. Hij en zijn entourage zouden niet ingaan op de torenhoge biedingen van Al-Hilal. AS heeft echter andere informatie, waardoor de toekomst van de Franse sterspeler nog altijd hoogst onzeker is.

Vijf dagen geleden kwam het nieuws naar buiten dat PSG de 24-jarige aanvaller niet meeneemt op de trainingstournee in Japan. Mbappé zou naar verluidt een akkoord hebben bereikt met Real Madrid over een transfer. Al-Hilal kwam daags daarna met een bizarre bieding van driehonderd miljoen euro. Ook zou de Saudische club de Fransman een jaarsalaris van zo’n zevenhonderd miljoen euro willen aanbieden.