Steijn baalt van plotselinge vertrek van Tadic: 'Zeker als je voor de prijzen wil spelen...'

Ajax-trainer Maurice Steijn heeft na afloop van het gewonnen oefenduel tegen Shakhtar Donetsk voor het eerst gereageerd op het vertrek van Jurriën Timber en Dusan Tadic. Dat de oefenmeester baalt van het verliezen van deze twee sterkhouders steekt hij niet onder stoelen of banken.

"Natuurlijk is dat jammer. Dat zijn twee uitstekende spelers en aanvoerders van de ploeg. Ze gaven leiding en die spelers wil je natuurlijk in je ploeg houden, zeker als je voor de prijzen wilt spelen. Dat is voor mij als coach wel jammer", is Steijn eerlijk bij AjaxTV, maar de coach blijft wel optimistisch: "Als het dan toch gebeurt ben ik blij dat het zo snel mogelijk gebeurt, want dan kunnen we ons ook gaan versterken op die posities."

Toch zal het voor directeur voetbalzaken Sven Mislintat niet makkelijk worden om opvolgers te vinden voor Timber en Tadic, die ook direct hetzelfde kunnen brengen als het tweetal. Tadic had in de afgelopen seizoenen dat hij voor Ajax uitkwam waanzinnige statistieken, terwijl Timber op zijn jonge leeftijd al volledig leiding gaf aan de defensie van de Amsterdammers.

Wel is duidelijk wie Ajax op het oog heeft om Timber op te volgen, want volgens De Telegraaf wil de Amsterdamse club Dinamo Zagreb-verdediger Jusip Sutalo naar de Johan Cruijff ArenA halen. Met een eventuele transfer van de Kroaat zou echter wel een flinke transfersom gemoeid zijn, want zijn club verlangt zo'n twintig miljoen voor hem.