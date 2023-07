Steijn geeft hoopvolle update over transfer Sutalo: 'Misschien maakt dat het wat gemakkelijker'

Ajax-trainer Maurice Steijn is in gesprek met het Algemeen Dagblad ingegaan op de mogelijke komst van Josip Sutalo (Dinamo Zagreb). De oefenmeester legt uit waarom de beoogde nieuwe rechter centrale verdediger nog altijd niet in Amsterdam is gearriveerd.

Sutalo is dé kandidaat om Jurriën Timber op te volgen in het hart van de Ajax-defensie. Het liefst had Steijn de Kroaat, net als een aantal andere beoogde versterkingen van zijn elftal, er afgelopen week al bij gehad. "We hoopten dat er hier op trainingskamp in Duitsland een paar zouden aansluiten, maar dat is helaas niet gelukt." Bijkomend nadeel: Sutalo staat volgens Italiaanse media inmiddels ook nadrukkelijk in de belangstelling van Fiorentina.

Artikel gaat verder onder video

Toch lijkt ook Ajax getuige de woorden van de trainer nog volop in de race. In het geval van Sutalo speelt onder meer het programma van zijn huidige werkgever een belangrijke rol, onthult Steijn. "Waarom dat zo lang duurt, zit in vraag en aanbod maar heeft ook met Champions League-voetbal te maken. Dinamo Zagreb wil hem daarvoor ook benutten." Met de verdediger 90 minuten binnen de lijnen zette de kampioen van Kroatië afgelopen dinsdag tegen Astana een grote stap richting het bereiken van de derde voorronde van het miljardenbal. "Ik zag dat ze 4-0 hebben gewonnen, dus misschien dat dat het wat gemakkelijker maakt nu, haha", lacht Steijn.

Daarnaast moet de komst van Sutalo ook binnen de financiële kaders passen waar Ajax mee te maken heeft. "Daar gaan onderhandelingen ook over en wij hebben een bepaald budget, hebben ook restricties van wat wel en niet mogen uitgeven", weet Steijn. Bovendien is de Kroaat niet de énige speler die het liefst voor de start van de Eredivisie over twee weken in Amsterdam arriveert. "Het is geen geheim dat we twee verdedigers willen. De rechter centrale is cruciaal", doelt Steijn op de positie waarvoor Sutalo in beeld is.