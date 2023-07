'Fiorentina wil Ajax de loef afsteken en brengt tweede bod uit bij Dinamo Zagreb'

Fiorentina lijkt door te gaan pakken in de strijd om Josip Sutalo (23). De Italianen staan volgens journalist Gianluca Di Marzio op het punt om een tweede, verbeterde aanbieding bij Dinamo Zagreb neer te leggen in de hoop het eveneens geïnteresseerde Ajax de pas af te snijden.

De verliezend finalist van de Conference League-finale raakte eerder deze zomer verdediger Igor kwijt aan Brighton & Hove Albion en ziet in Sutalo zijn gedroomde vervanger. Het eerste bod op de verdediger zou volgens Di Marzio zo'n twaalf miljoen euro hebben bedragen maar werd door Dinamo Zagreb resoluut van tafel geveegd.

Ook Ajax zou inmiddels een eerste bod bij de Kroatische kampioen hebben neergelegd, de hoogte daarvan wordt door verschillende media betwist. Waar Di Marzio's collega Nicolò Schira het op zestien miljoen houdt, spreken media in Kroatië van een bedrag van achttien miljoen. Mogelijk houdt het verschil verband met een aantal bonussen die de Amsterdammers in hun bod hebben opgenomen. Overigens wist Schira woensdag nóg een belangrijk detail te vermelden: de voorkeur van Sutalo zelf zou inmiddels uitgaan naar Fiorentina.

Sutalo was afgelopen dinsdag nog 'gewoon' actief voor zijn huidige werkgever in de voorrondes van de Champions League. In de tweede ronde werd het heenduel tegen Astana overtuigend met 4-0 gewonnen, Feyenoord-target Luka Ivanusec stal de show door drie van de vier treffers voor zijn rekening te nemen.