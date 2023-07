Steijn: 'Ik wil geen klaagzang houden, maar dit is Ajax-onwaardig'

Maurice Steijn houdt gemengde gevoelens over aan de oefenwedstrijd tegen FC Augsburg. De trainer van Ajax zag hoopgevende elementen in het spel van zijn ploeg, maar is ontevreden over de uitslag (3-1 nederlaag). Ook vindt de opstelling in de slotfase van de wedstrijd 'Ajax-onwaardig'.

"Als je vandaag zag hoe we de laatste tien minuten speelden, met Benjamin Tahirovic (een middenvelder, red.) centraal achterin en een linksback (Anass Salah-Eddine, red.) op rechts... Dat is Ajax-onwaardig", wordt Steijn geciteerd door Voetbal International. "Ik wil geen klaagzang ophangen, want we hebben net een goede trainingsweek achter de rug. De jongens hebben hard gewerkt, maar uiteindelijk missen we gewoon kwaliteit."

Artikel gaat verder onder video

Bekijk onze video over Ajax op YouTube: 'Feyenoord en PSV zijn veel verder op dit moment'

Bij Ajax TV erkent Steijn dat het 'qua uitslag' niet de wedstrijd werd waar hij op hoopte. Maar: "Ik vind wel dat we ons na een behoorlijk pittig trainingskamp redelijk hebben laten zien vandaag. We hebben vandaag grote fases gedomineerd, veel meer kansen gecreëerd dan de tegenstander, hadden veel meer balbezit en we hebben de tegenstander gedwongen tot fouten. Maar, dit is een spel van doelpunten maken en niet van doelpunten weggeven. We geven in mijn optiek zomaar drie doelpunten weg en je maakt er maar één. Dan krijg je zo'n wedstrijd."

"Ik ben er wel ziek van", vervolgde Steijn. "Dit is vergelijkbaar met de vorige wedstrijd tegen Anderlecht (3-0 nederlaag, red.). Daar hebben we ook veel meer kansen gecreëerd. Als je zulke open kansen niet maakt, dan hoop je dat dit in de competitie beter gaat, maar je maakt je ook zorgen waarom je zo makkelijk de goals weggeeft, want in alle drie de situaties is er niks aan de hand en eigenlijk had je al dik voor moeten staan. We zullen gaan kijken waar de oorzaken liggen, maar dit zijn gewoon persoonlijke fouten die eruit moeten."

In de FCUpdate Podcast wordt gesproken over de situatie bij Ajax. Moet de club zich instellen op een tussenjaar? Beluister de podcast hieronder of op YouTube.