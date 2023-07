Steven Berghuis geeft toe: 'Geen idee, ik ken hem niet'

Steven Berghuis weet nog niet wat hij moet verwachten van de samenwerking met Maurice Steijn, zijn nieuwe trainer bij Ajax. Op de eerste dag van de voorbereiding op het nieuwe seizoen laat de aanvaller annex middenvelder zijn licht schijnen over de aanstelling van de trainer die vorig jaar indruk maakte bij Sparta Rotterdam.

"We hebben natuurlijk een nieuwe trainer en een nieuwe staf", zegt Berghuis in een interview op de clubsite. Op de vraag wat hij verwacht van Steijn moet hij het antwoord schuldig blijven: "Geen idee, ik ken hem niet. Ik heb niet eerder samen met hem gewerkt." Toch heeft hij er zin in: "Leuk, laten we zien hoe het gaat."

In tegenstelling tot Steijn heeft Berghuis wél ervaring met diens assistent, Saïd Bakkati. De geboren Groninger trad in het kielzog van Jaap Stam aan als assistent bij Feyenoord in het seizoen 2019-20, een functie die hij na het vertrek van Stam ook onder diens opvolger Dick Advocaat bleef vervullen. "Ik heb zo'n anderhalf jaar met hem samengewerkt, dat was heel leuk, dus ik laat het op me afkomen", aldus Berghuis.

Met het aanstaande vertrek van Jurriën Timber naar Arsenal staat de eerste grote uitgaande transfer voor Ajax van deze zomer al met potlood in de boeken. Met Benjamin Tahirovic en Branco van den Boomen heeft de club de eerste twee aanwinsten inmiddels binnen. Berghuis verwacht dat er nog wel meer mutaties in de spelersgroep zullen volgen: "Dat is ook afhankelijk van wat er nog weg gaat", weet hij. "Er zal nog wel genoeg gebeuren de komende maanden."