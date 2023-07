Stevige kritiek op Instagram-beelden Memphis Depay: 'Hij is losgezongen van de werkelijkheid'

Memphis Depay heeft stevige kritiek gekregen op de manier waarop hij zich heeft gepresenteerd in Ghana. De voetballer deelde verschillende beelden van zijn aanwezigheid in het land waarin zijn vader werd geboren, maar daarin waren ook dure horloges en andere glamoureuze producten te zien. In De Oranjezomer snapte men daar weinig van.

“Memphis is losgezongen van de werkelijkheid”, is de harde conclusie van Rutger Castricum, die de hele week aan het hoofd van de tafel van De Oranjezomer zit als vaste gast. “Laat dan Ghana zien. Het contrast is te groot. Hij laat jetski’s zien, dure horloges. En heel arme kinderen achter tralies… Het contrast kan niet groot genoeg zijn. Waarom zou je dat doen? Dat doet alleen maar pijn.”

Ook filmregisseur Martin Koolhoven snapt weinig van de beelden die Memphis deelde op Instagram. “Het is heel liefdadig dat hij in Ghana is, leuk. Maar dan krijgen we zo’n filmpje. Heel glamoureus. Heel ordinair met een close up van z’n horloge. Dan zit je toch weer naar een soort rapachtige videoclip te kijken. Dat snap ik niet zo goed, dat kan toch best bescheidener?”, vraagt Koolhoven zich hardop af.

Vervolgens worden ook de beelden van Kylian Mbappé getoond, die in Kameroen langskomt, maar minder groots uitpakt. Bij de Fransman ziet het er een stuk minder mooi gemonteerd uit. “Dat hij beveiliging nodig heeft, kan hij ook niets aan doen”, aldus Koolhoven over de vele mannen van de beveiliging in beeld. Ook Castricum ziet dat het heel andere beelden zijn. “Mbappé is een heel ander type. Hij loopt niet te pochen met z’n jetski’s en horloges in een land waar ze dat niet hebben.”