'Strijd om Gustavo Hamer barst los; Premier League lonkt voor ex-Feyenoorder'

De kans wordt steeds groter dat Gustavo Hamer komend seizoen voetbalt in de Premier League. De middenvelder staat nu nog onder contract bij Coventry City, maar wordt serieus gevolgd door clubs van het hoogste niveau. De strijd om de Nederlander lijkt daarmee los te zijn gebarsten.

Afgelopen weekend kwam Sky Sports al met de belangstelling van Fulham op de proppen. De club uit Londen heeft volgens The Telegraph inmiddels concurrentie van Burnley. De promovendus van manager Vincent Kompany ziet in Hamer een geschikte versterking voor het middenveld. Hamer promoveerde zelf overigens ook bijna met Coventry. In de finale scoorde hij nog tegen Luton Town, dat uiteindelijk na strafschoppen te sterk bleek.

Artikel gaat verder onder video

Zodoende speelt Coventry komend seizoen nog in de Championship, maar dat lijkt dus te gaan gebeuren zonder Hamer. De 26-jarige geboren Braziliaan ligt nog een jaar vast bij the Sky Blues, die hem dus moeten verkopen om nog wat te kunnen verdienen. Hamer heeft er inmiddels drie seizoenen op zitten in de Coventry Building Society Arena. Daar groeide hij uit tot een belangrijke schakel in de ploeg van manager Mark Robins.

Hamer speelde in de jeugd van ADO Den Haag en Feyenoord. Uiteindelijk debuteerde hij namens de Rotterdammers in het betaald voetbal. Een doorbraak in De Kuip zat er niet in, maar de landstitel van seizoen 2016/17 staat wel op zijn erelijst. Hamer speelde dat seizoen twee wedstrijden. Via FC Dordrecht en FC Twente kwam de voormalig jeugdinternational in de zomer van 2020 bij Coventry, dat maximaal twee miljoen betaalde aan PEC.