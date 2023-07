Süleyman Öztürk wijst titelfavoriet aan na komst van ‘Champions League-voetballer’: ‘Ik verkondig geen onzin’

Süleyman Öztürk heeft hoge verwachtingen van Calvin Stengs bij Feyenoord. De analist van Voetbal International denkt dat de formatie van trainer Arne Slot met de zevenvoudig Oranje-international favoriet is om zijn titel in de Eredivisie komend seizoen te prolongeren. Öztürk sluit daarbij niet uit dat Stengs door Slot op een opvallende positie gebruikt zal worden.

Stengs speelde afgelopen seizoen op huurbasis in België voor Antwerp FC. De club van trainer Mark van Bommel leek de 24-jarige aanvaller deze week definitief over te gaan nemen van OGC Nice, maar Feyenoord heeft de deal op het laatste moment gekaapt en zal de komst van Stengs waarschijnlijk spoedig wereldkundig maken. “Ik vind dat hij afgelopen seizoen bij Antwerp een geweldige ontwikkeling heeft doorgemaakt en goede stappen heeft gezet”, is Öztürk in de talkshow van Voetbal International lovend over Stengs.

Öztürk zag Stengs het afgelopen seizoen naar eigen zeggen regelmatig aan het werk bij Antwerp. “Omdat ik geïnteresseerd ben in de trainerscarrière van Mark van Bommel en ook omdat er heel veel Nederlanders spelen. De speler die mij steeds in positieve zin opviel, was Calvin Stengs”, zegt de journalist, die aanstipt dat Stengs niet alleen een optie voor Slot is als buitenspeler of aanvallende middenvelder, maar ook als controleur op het middenveld. “Misschien heeft iedereen Stengs nog voor zich als een flegmatieke buitenspeler, met een ongelooflijk gevoel om tussen de linies te komen en passes te geven, maar ik vind dat hij zich in België ook fysiek heeft ontwikkeld. En dat moet ook wel in België.”

“Hij heeft in België ook een aantal keer iets verder naar achter gespeeld, als een nummer acht. Dus er komt bij Feyenoord ook een speler binnen die meerdere rollen kan spelen. Dat is ook prettig voor Feyenoord en Arne Slot”, vervolgt Öztürk. Wanneer presentator Matthijs Vegter kort erna de suggestie van een kijker opwerpt dat Stengs wellicht ook een optie is als nummer acht, antwoordt Öztürk met een knipoog: “Ik verkondig geen onzin, natuurlijk.”

Volgens Özturk is Feyenoord met Stengs in de gelederen absoluut titelfavoriet in de Eredivisie. “Hij is voor Feyenoord een welkome toevoeging. Ik denk dat Calvin Stengs, in combinatie met Mats Wieffer en Ramiz Zerrouki, voor Feyenoord een absolute versterking is. Je haalt een Champions League-voetballer binnen die de potentie heeft om ook bij Feyenoord weer wat toe te voegen aan zijn spel. Wellicht dat hij zich via Feyenoord weer in Oranje kan voetballen.” Stengs speelde zijn laatste interland voor het Nederlands elftal op 30 maart 2021 tegen Gibraltar (0-7 zege).