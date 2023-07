Sven Mislintat ziet potentiële nieuwe leider binnen selectie van Ajax

Sven Mislintat vindt het vertrek van Dusan Tadic bij Ajax moeilijk. Tegelijkertijd is de directeur voetbalzaken van mening dat dit misschien wel een goed moment was voor de speler en club om uit elkaar te gaan. Binnen de selectie van Ajax lopen volgens Mislintat spelers rond die de leidersrol van Tadic kunnen overnemen.

Tadic liet twee weken geleden zijn doorlopende contract bij Ajax ontbinden, waarna hij zich voor twee seizoenen verbond aan Fenerbahçe. Het was lastig voor Mislintat om de routinier te laten gaan. "Maar misschien ook wel de juiste timing", zegt hij nu in De Telegraaf. "Als we voor de komende twee tot vier jaar een nieuw project starten, dan is het wellicht goed met de oude leiders te breken."

Door het vertrek van Tadic kunnen andere spelers opstaan. "Branco van den Boomen heeft dat deze voorbereiding al laten zien, Benjamin Tahirovic toont aan een persoonlijkheid te zijn en hopelijk volgen anderen. Je kunt geen leiders kopen. Leiderschap groeit. En er zijn ook verschillende soorten leiders: zij die het goede voorbeeld geven, agressieve leiders en degenen die verbinden."