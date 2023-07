'Szymanski legt nieuwe eis op tafel, Feyenoord kan alsnog de portemonnee trekken'

Feyenoord is nog altijd druk doende om de Poolse middenvelder Sebastian Szymanski (24) langer in Rotterdam te houden. De club probeert hem een tweede seizoen te huren van zijn werkgever, het Russische Dinamo Moskou. Hoewel de speler zelf graag mee de Champions League in gaat, zou hij aansturen op een definitieve overgang naar De Kuip.

Dat schrijft De Telegraaf donderdagochtend. De afgelopen dagen volgen de berichten over de toekomst van Szymanski elkaar in rap tempo op. Dinsdag kwam naar buiten dat een hernieuwde samenwerking tussen de Pools international en de kampioen van Nederland ver weg was omdat zijn entourage een nettosalaris van ruim twee miljoen euro zou hebben gevraagd. Een dag later wist 1908.nl te melden dat het kamp-Szymanski 'water bij de wijn' zou willen doen om een tweede seizoen in Rotterdam-Zuid mogelijk te maken.

Waar Feyenoord leek in te zetten op een nieuwe huurdeal voor Szymanski, zou de speler dus zelf definitief naar de club willen overstappen, zo weet De Telegraaf. Dat zou betekenen dat de club een transfersom voor hem op tafel zou moeten leggen. In het huurcontract van afgelopen seizoen was naar verluidt een optie tot koop ter waarde van 10 miljoen euro opgenomen, die is door de Rotterdammers niet gelicht. Feyenoord zou dus met Dinamo Moskou om tafel moeten om te proberen een gunstigere koopsom overeen te komen voor de 24-voudig Pools international.

Afgelopen seizoen kwam Szymanski tot veertig officiële wedstrijden in het elftal van Arne Slot. In de Eredivisie scoorde hij negen keer, waarmee hij een belangrijk aandeel had in het binnenhalen van de eerste landstitel sinds 2017. In de Europa League scoorde hij bovendien één keer, in de groepswedstrijd uit bij het Deense Midtjylland. Die wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel. Met Polen was Szymanski afgelopen winter actief op het WK in Qatar.