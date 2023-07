'Taabouni laat Excelsior links liggen en kiest voor financieel aantrekkelijk voorstel'

Feyenoord staat op het punt om na één seizoen alweer afscheid te nemen van Mohamed Taabouni (21). De aanvallende middenvelder kwam afgelopen zomer over van AZ, maar wist geen basisplaats te veroveren in De Kuip. Ondanks interesse van Excelsior lijkt de toekomst van de Nederlander met Marokkaanse roots niet in Europa te liggen.

Voetbal International weet namelijk te melden dat Taabouni zijn loopbaan voort gaat zetten in Qatar. Waar Excelsior hoopte de speler te kunnen huren van de stadgenoot, gaat het om een definitief vertrek dat de landskampioen een transfersom van 'meerdere tonnen' op gaat leveren. Feyenoord doet niet rechtstreeks zaken met de volgende club van Taabouni, zo weet het blad bovendien te melden: "Taabouni wordt aangetrokken door de Qatar Super League, de voetbalbond van Qatar. Waar hij daadwerkelijk gaat spelen, zal op een later moment bekend worden", zo schrijft VI.

Artikel gaat verder onder video

Taabouni debuteerde onder huidig Feyenoord-trainer Arne Slot in december 2019 in het bekerduel van AZ met RKSV Groene Ster in de hoofdmacht van AZ. Als invaller voor Oussama Idrissi speelde hij destijds de laatste twaalf minuten van het met 3-0 gewonnen duel in de tweede ronde van het bekertoernooi. Uiteindelijk zou hij na drie wedstrijden in het eerste overstappen naar Feyenoord, maar ook daar speelde hij net als in Alkmaar vooral in het beloftenelftal.

Afgelopen seizoen was de bijdrage van Taabouni aan het binnenhalen van de landstitel dan ook beperkt te noemen. Slot liet hem uiteindelijk 97 minuten meedoen in de Eredivisie, verspreid over vijf korte invalbeurten. Daarin kwam de speler niet tot scoren of het geven van een assist. Ook deed hij 22 minuten mee tijdens de 7-1 oorwassing van Shakhtar Donetsk in de achtste finale van de Europa League en had Taabouni zijn enige basisplaats in het bekerduel met NEC, dat na een 4-4 gelijkspel na strafschoppen werd gewonnen.