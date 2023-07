Tadic weg bij Ajax? 'Als die kans nog een keer voorbij komt, gaat hij dat doen'

Dusan Tadic wordt volop gelinkt aan Turkse clubs, maar van die geruchten is vermoedelijk niet veel waar. Ajax-watcher Mike Verweij checkte de transferberichten uit Turkije, maar vooralsnog is er volgens hem geen vertrek aan de orde. Dat zou overigens nog wel kunnen veranderen.

“De berichten die ik krijg, is dat hij Ajacied is en blijft”, vertelt Verweij in de Kick-Off-podcast als antwoord op de vraag of hij denkt dat Tadic vertrekt in deze transferwindow. In de omgeving van de Serviër checkte de journalist het nieuws, maar hij kreeg vooral rode en witte bolletjes terug op zijn berichten: de clubkleuren van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Dus lijken de berichten uit Turkije niet te kloppen. “Hij heeft ook een contract voor best nog wel lang. Na zijn carrière krijgt hij een andere functie bij Ajax. Ik denk niet dat hij dat weg gaat gooien voor een club als, met alle respect, Besiktas.” In de vorige jaren werd hij nog weleens gelinkt aan clubs als AC Milan en FC Barcelona. “Als dat soort grotere clubs komen en hij krijgt die kans, dat gaat hij misschien nog wel doen.”

Collega-journalist Marcel van der Kraan ziet wel een scenario waarin Tadic nog deze zomer vertrekt bij Ajax. Bijvoorbeeld als hij in het begin van het seizoen op de bank terechtkomt onder Maurice Steijn. “Er is veel kritiek op Tadic, zowel vanuit praatprogramma's en ook fans. Tadic heeft vorig seizoen niet meer hetzelfde gebracht als de jaren ervoor. Als hij op de bank komt, gaat hij misschien eind augustus wel naar Besiktas. Het wordt interessant om te zien wat Maurice Steijn doet.”